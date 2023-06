Jovem agredida pelo namorado após pedido de separação no Dia dos Namorados

Após não aceitar um pedido de separação, um homem de 24 anos, agrediu a namorada na noite de ontem, na Rua Oliveira Marques, Vila São Francisco, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. A jovem teve uma luxação no braço e teve o aparelho celular quebrado.

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar no imóvel, onde o casal reside, a jovem de 28 anos, viu que o rapaz havia retirado o botijão de gás, o fogão e a TV da residência. Ela pediu ao namorado para que não levasse os pertences antes de conversarem e que iria chamar o irmão para auxiliar, quando foi agredida.

Ainda conforme o registro policial, a mulher levou um puxão de cabelo e teve a mão direita apertada com muita força. O suspeito ainda teria pegado o celular da jovem da mão dela e arremessado na cama, o que rachou a película. Diante das agressões, o suspeito fugiu do imóvel. Equipes da Polícia Militar foram acionados.

Ao ser questionada pelos militares, a jovem disse que tem um relacionamento com os suspeito há oito anos, e que a três anos estariam dividindo a mesma casa e que no momento em que foi agredida, iria pedir separação, o que não foi aceita pelo suspeito.

A jovem decidiu ir até Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do município para registrar a ocorrência. O caso foi anotado como violência doméstica e será investigado pela Polícia Civil.

