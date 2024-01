Banda Municipal de Chapadão do Sul está com matrículas abertas

A Banda Municipal de Chapadão do Sul também conhecida como BAMSUL, está abrindo as portas para novos integrantes.

De acordo com o informe, podem fazer parte da banda pessoas que desejam aprender a tocar um instrumento, aprimorar suas habilidades musicais ou simplesmente fazer parte de uma nova experiência.

Para participar basta entrar em contato pelos telefone (67)-98479-8464 ou 67-3562-4160. Também é possível visitá-los pessoalmente na Av. Mato Grosso do Sul, 761, Esplanada III.

Como destacado pelo informativo da banda, a Bamsul está recebendo os novos integrantes com entusiasmo e convida a todos os interessados destacando que a paixão pela música é o que une a banda com a tradição.

