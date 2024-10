Marido andou com mulher baleada em carro por mais de 20 km antes de deixá-la no hospital

Homem, de 54 anos preso sob suspeita de matar a esposa, Jussara Gimenez Pereira dos Santos, de 60 anos, no dia 26 de setembro, em Campo Grande, andou com a vítima no carro por mais de 20 quilômetros antes de deixá-la na Santa Casa, onde deu entrada em estado grave e morreu no dia seguinte.

Durante coletiva de imprensa realizada na Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher), na manhã desta segunda-feira (14), a delegada Elaine Benicasa destacou que, inicialmente, trabalhava-se a hipótese do tiro ter sido acidental.

Entretanto, ao iniciarem as investigações, encontraram indícios de que o crime tivesse sido proposital. Com base em relatos de testemunhas, foi descoberto que o casal viajaria para São Gabriel do Oeste, no dia do crime, mas antes passariam em um atacadista na Avenida Duque de Caxias para fazer compras.

Entretanto, o crime aconteceu na saída para Rochedo, próximo à sede do Detran, caminho contra de onde deveriam ter passado. Quando se entregou à polícia, o homem alegou que estava na região porque precisava socorrer o pai, uma vez que o carro dele havia quebrado e ele iria emprestar a chave de roda.

“Nós descobrimos que, na verdade, o pai dele nem estava na cidade, assim como o carro, e que o veículo nem havia quebrado”, disse a delegada Analu Ferraz. Ao ser confrontado, o investigado mudou a versão e disse que tinha decidido tirar a própria vida e que levou a esposa para o local onde conversaria com ela e diria para ela cuidar dos filhos do casal.

O interrogado foi confrontado novamente e afirmou à polícia que a esposa não sabia dirigir. A delegada o questionou como a mulher retornaria à cidade caso ele cometesse suicídio, mas o homem não soube responder.

Além disso, a investigação teve acesso às câmeras de radares da região, que mostram a vítima debruçada sobre o painel do carro após o crime. Foi constatado que o veículo rodou com a mulher já ferida por mais de 20 quilômetros, antes de ser deixada na Santa Casa.

Quanto ao travesseiro e a arma utilizada no crime terem sido encontradas jogadas às margens da rodovia na região onde o caso aconteceu, o homem alegou que foi Jussara quem os jogou no terreno, mas a polícia descarta essa hipótese.

Uma testemunha afirmou que nos últimos meses, o autor se tornou mais ciumento com a esposa, conferindo o celular dela com frequência. A hipótese tratada é que, como ele foi diagnosticado com Parkinson, acreditava que, se piorasse, a esposa o trocaria por outro homem. Dessa forma, decidiu matá-la por ciúmes.

Com o inquérito concluído, o caso foi classificado como feminicídio e será encaminhado à Justiça. O homem segue preso.

