FCDL-MS propõe ao Governo do Estado criação de fórum permanente para tratar as demandas do varejo

A presidente da FCDL-MS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Mato Grosso do Sul), dra. Inês Santiago, participou de uma audiência com o governador do Estado, Eduardo Riedel, na manhã desta segunda (12), e propôs a criação de um fórum permanente para discussão das demandas do varejo sul-mato-grossense.

Na oportunidade, também foram tratados assuntos relevantes para o setor, como Reforma Tributária e os benefícios da Rota Bioceânica para o referido setor, sobretudo, nas inovações para a economia do Estado.

“O governador se comprometeu a ter a participação do Estado nesse fórum para que possamos efetivamente avançar com todas as demandas do nosso varejo, fortalecendo cada vez mais o desenvolvimento desse setor tão importante para geração de emprego e renda em Mato Grosso do Sul”, destacou dra. Inês.

A representante da entidade tem lutado incansavelmente para debater as mudanças da Reforma Tributária, participando de diversas reuniões em defesa do varejo de comércio e serviços, mostrando grande preocupação com o aumento de carga tributária para o setor.

A dra. Inês também entregou ao governador, o Termômetro do Varejo, edição de aniversário, que mostra como Mato Grosso do Sul impulsiona a economia do Brasil. O documento traz detalhes sobre geração de emprego, importação e exportação, agronegócio, vendas do varejo, entre outros temas importantes.

Confira o vídeo:

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.