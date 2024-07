Adriane Lopes insistirá em ter Capitão Contar como vice

O ex-deputado estadual, Capitão Contar (PRTB), passou ser o nome mais cotado para ser o vice dos sonhos da prefeita Adriane Lopes (PP), sendo que ela mesma já havia declarado que seria o nome ideal. Recentemente Capitão Contar considerava como importante para a direita de Mato Grosso do Sul ter uma candidatura que unisse os diversos partidos, mas após a aliança entre PSDB e PL aprovada por Bolsonaro e que resultou no apoio do ex-presidente a Beto Pereira (PSDB) essa possibilidade ficou difícil.

Lideranças do PP consideram que o apoio de Contar seria estratégico para conquistar votos de eleitores bolsonaristas que não concordam com a aliança entre PL e PSDB. Existem, no entanto, questões a serem superadas, a começar por uma certa mágoa que o ex-deputado tem, tanto da senadora Tereza Cristina quanto da prefeita Adriane Lopes, que preferiram apoiar Eduardo Riedel no segundo Turno da disputa pelo Governo do Estado em 2022.

Contar só deverá fechar essa aliança se tiver a aprovação de Jair Bolsonaro, mas também não tem nenhuma intenção de declarar apoio a Beto `Pereira, preferindo ficar de fora do processo eleitoral da Capital neste ano.

Contar em 2022 impulsionado por Bolsonaro acabou chegando ao segundo turno, perdendo para Eduardo Riedel a disputa pelo Governo do Estado. Após a derrota, passou a ser cotado como um dos favoritos para a Capital, mas acabou ficando pelo caminho, sem demonstrar interesse na eleição. O ex-deputado preside o PRTB em Mato Grosso do Sul e vive dias difíceis após perder o mandato de Rafael Tavares, por erro do partido, e não conseguir lançar candidatos a vereador em todo o Estado, também por problemas partidários.

Por Laureano Secundo

