Onça-pintada ‘Gaia’ morre queimada pelos incêndios no Pantanal

Foi confirmada na tarde de ontem (08), a morte da onça-pintada Gaia. O animal era monitorado desde 2013 pela ONG Onçafari e morreu nos incêndios que ocorre no Pantanal.

A felina pesava em torno de 60 kg e chegou a gerar 4 filhotes. Com os incêndios se alastrando em regiões do Pantanal, infelizmente Gaia não conseguiu escapar.

De acordo com o levantamento feito pela LASA-UFRJ (Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro), desde janeiro deste ano o fogo consumiu quase 1,5 milhão de hectares.

Embora os focos de incêndios tenham acabado devido as chuvas em Mato Grosso do Sul, o fogo subterrâneo ainda é uma ameaça para os brigadistas.

