Homem é preso após transportar drogas escondidas em compartimentos ocultos de caminhão, em Terenos

A Polícia Federal prendeu, na manhã deste último domingo (17), um homem em flagrante, que não teve suas informações divulgadas, durante abordagem realizada no posto da PRF (Policia Rodoviária Federal). O caso aconteceu nas proximidades do município de Terenos, distante 31 quilômetros de Campo Grande. Na ação, foram apreendidos 133,6 quilos de cloridrato de cocaína e 6,2 quilos de pasta base.

Segundo informações divulgadas pela PRF, a droga, originada da Bolívia, entrou no Brasil pela região de Corumbá e tinha como destino o estado de São Paulo. O entorpecente estava escondido em compartimentos ocultos do caminhão fiscalizado no local.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal, na capital, e poderá responder pelos crimes de tráfico transnacional de entorpecentes.