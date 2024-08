Adolescente em trabalho de parto é resgatada de helicóptero no Pantanal

Adolescente de 13 anos foi resgatada de helicóptero, nessa segunda-feira (5), na Colônia São Domingos, região do Taquari, distante 70 quilômetros de Ladário e 426 quilômetros de Campo Grande, após entrar em trabalho de parto.

A aeronave da marinha foi solicitada após equipe do Corpo de Bombeiro pedir por apoio para o resgate. Durante o trajeto, um médico do Hospital Naval de Ladário prestou apoio à menina.

Segundo a Marinha do Brasil, o resgate é uma ação de cooperação com o Corpo de Bombeiros e ocorre eventualmente em locais onde o acesso é difícil ou inviável por via terrestre e em caso de comprovada emergência.

O voo depende, ainda, de diversos fatores, como condições meteorológicas e utilização da aeronave em período diurno.

