Campão Graffiti leva arte urbana e cultura para a Vila Nhanhá

Evento reúne artistas locais e nacionais, oficinas em escolas e celebração do Dia Internacional da Mulher

Campo Grande recebe, no próximo domingo (9), a terceira edição do Campão Graffiti: Arte Urbana e Cultura. O evento acontece na ONG Núcleo Humanitário da Vila Nhanhá e promete transformar o bairro com cores, formas e expressões artísticas de grafiteiros do Mato Grosso do Sul e de outras regiões do Brasil e do Paraguai. A programação inclui oficinas em escolas municipais, apresentações musicais e atividades para toda a comunidade.

Criado pelo artista San Martinez, o projeto busca aproximar a população das artes urbanas e revitalizar espaços com a força do graffiti. Além de integrar a comunidade, a iniciativa reforça o caráter educativo e transformador da arte. “O Graffiti é mais do que arte, é educação e transformação. Ele conecta culturas, expande o pensamento e cria novas formas de ver e viver o mundo”, destaca San.

As atividades começam antes do evento principal, com oficinas ministradas pelo grafiteiro amazonense André Hulk. Nos dias 6 e 7 de março, ele leva sua arte para as escolas municipais Ione Catarina Gianoti Igydio (Jardim Noroeste) e Professor João Cândido de Souza (Jardim Anache), que atendem alunos das aldeias urbanas Darcy Ribeiro e Água Bonita. O objetivo é conectar o graffiti contemporâneo ao grafismo ancestral.

“É a minha segunda vez em Campo Grande. Já tive a oportunidade de estar em outro momento e foi uma experiência incrível. Agora, retorno com grandes expectativas de viver mais uma troca enriquecedora, fortalecer meu trabalho e mergulhar ainda mais na cultura do Mato Grosso do Sul”, diz André.

No dia do evento, o Campão Graffiti reúne artistas como Thalya Ariadna Veron (Thapz), Gislene Brandão (La Bruxa), Karoline de Souza (Krol), Carlos Henrique Higa (Pune), Felipe Martins (Mago do Pântano) e Denis Vitor de Souza (Lessarteiro). Além deles, participam os paraguaios Ares Pillas (Luque-PY) e ArteurbanaPY (Pedro Juan Caballero-PY) e criadores de estados como Rio de Janeiro e Paraná.

A programação também traz atrações culturais, incluindo apresentações dos MCs Pretisa e Sb Gui, performances de B-boys, B-girls e DJs, além de atividades infantis, sorteios de brindes e uma sessão de live painting com audiodescrição.

O evento ainda celebra o Dia Internacional da Mulher. As grafiteiras e pintoras participantes receberão um kit especial da Colorgin Arte Urbana, e a marca Vlogoriginal fará o sorteio de roupas para o público.

Para André Hulk, estar no Campão Graffiti é uma oportunidade de crescimento e conexão. “Esse evento conecta artistas locais e nacionais, fortalecendo a cena e ampliando horizontes. O graffiti é ancestralidade, história e expressão. Compartilhar essa experiência com outras pessoas é muito gratificante.”

Os artistas selecionados recebem um cachê de R$ 400, materiais de pintura, alimentação e brindes. Toda a programação é gratuita e aberta ao público. O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), e conta com apoio de diversas empresas e coletivos.

Mais informações no Instagram: @campaograffiti.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram