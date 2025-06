ITA abre inscrições para 110 vagas em concurso de nível nacional

Instituto oferece salários de até R$ 14 mil; inscrições começam mês que vem

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) vai abrir, de 1º de julho a 8 de agosto, as inscrições para um concurso com 110 vagas em diversas carreiras de ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Os cadastros deverão ser realizados por meio de um site específico que será disponibilizado para a seleção de 2025.

O edital foi publicado nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União e contempla os seguintes cargos:

● 50 vagas para professor da carreira de magistério superior;

● 25 para técnicos da carreira de desenvolvimento tecnológico;

● 20 para tecnologistas;

● 15 para pesquisadores da carreira de ciência e tecnologia.

Do total de vagas, 64 são destinadas ao novo campus do ITA em construção na Base Aérea de Fortaleza (CE). Essa é a primeira expansão do instituto fora de São Paulo em seus 75 anos de história. A previsão é de que a nova unidade entre em operação no primeiro semestre de 2026.

As remunerações iniciais variam entre R$ 4.577,18 e R$ 14.192,64, de acordo com o cargo e com gratificações por desempenho ou titulação. A taxa de inscrição custa R$ 200 e os candidatos poderão concorrer a mais de uma vaga, caso desejem.

Sobre o ITA

Fundado em 1950 e vinculado à Força Aérea Brasileira (FAB), o ITA é uma instituição pública de ensino superior com atuação voltada ao desenvolvimento científico e tecnológico, sobretudo na área aeroespacial. O instituto oferece moradia subsidiada e alimentação gratuita aos estudantes aprovados.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram