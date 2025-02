Operação cumpre mandados contra investigados por exploração sexual infantil na internet em Três Lagoas

Nesta quarta-feira (26), a Operação Pharos, de mobilização nacional cumrpiu mandado de busca e apreensão em Três Lagoas.

Foram coletadas provas digitais na apreensão de 2 celulares, 1 pendrive e 42 CDs/DVDs em residências de investigados por eneovlvimento em aquisição e compartilhamentos de materiais ilícitos de exploração sexual infatil.

O material será submetido à perícia para aprofundamento das investigações. O objetivo da operação é interromper redes criminosas que atuam na exploração sexual de crianças e adolescentes na internet, coletar evidências para fortalecer os processos judiciais e garantir a responsabilização dos envolvidos.

Equipes do DRACCO (Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado) e SIG (Setor de Investigações Gerais) de Três Lagoas realizaram o cumprimento da ordem dos mandados da operação, que é corrdenada Polícia Civil do Paraná por meio da Delegacia de Palmas.

A operação faz parte de uma mobilização nacional articulada pela Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Laboratório de Operações Cibernéticas – CIBERLAB/DIOPI/SENASP.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.