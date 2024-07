Senai abre inscrições para nove processos seletivos em municípios de MS

As vagas estão distribuídas para Campo Grande, Dourados, Bataguassu, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas

O Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) está com inscrições abertas para nove processos seletivos de contratação de empregados nos municípios de Dourados, Bataguassu, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas e Campo Grande.

Na Capital as vagas são destinadas para Auxiliar de Serviços Gerais, Instrutor Horista (Automação Industrial), Técnico de Suporte (Área Administrativa) e Analista Técnico (Administração, Engenharias ou áreas afins).

Em três Lagoas os candidatos podem se inscrever para atuarem como Instrutor Técnico Operacional (Intérprete Libras). Em Sidrolândia, há vaga para Instrutor Técnico Operacional (Eletrotécnica).

No município de Naviraí, a contratação são para vagas de Técnico de Suporte com prazo determinado de cinco meses.

Em Bataguassu, a vaga é designada para Instrutor de Informática Horista.

As inscrições podem ir até o dia 09 e 10 de julho. Outras informações podem ser consultadas no site da FIEMS (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul).

