Com óleo de soja entre destaques, valor da cesta básica fica estável em junho na Capital

O valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 10 das 17 capitais em junho, segundo o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Porém, em Campo Grande, a média variou somente 0,05%, deixando o valor da cesta básica na Capital na faixa de R$ 748,89.

Entre maio e junho, o valor do quilo da batata continuou subindo, onde o tubérculo é pesquisado, com variações entre 1,20%, em Campo Grande, e 17,73%, em Brasília. Houve avanço da safra das secas, mas as chuvas diminuíram o ritmo da colheita e o preço do tubérculo no varejo seguiu em alta.

Já preço comercializado do óleo de soja subiu em 12 das 17 capitais entre maio e junho, com destaque para as taxas observadas em Florianópolis (6,67%) e Campo Grande (3,91%). A maior demanda pelo grão e a valorização do dólar provocaram o aumento do preço da soja e dos derivados.

O custo do quilo da carne bovina de primeira diminuiu em 15 capitais. Em 12 meses, o preço médio caiu em todas as cidades, com destaque para Campo Grande (-8,74%), Porto Alegre (-8,28%) e Florianópolis (-8,08%). A maior oferta de carne reduziu o preço no varejo.