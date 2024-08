Caminhonete fica destruída pelo fogo após roda se soltar na BR-376

Caminhonete S10 ficou completamente destruída, na tarde desse sábado (3), na BR-376, entre Vicentina e Fátima do Sul, após a roda do veículo se soltar e iniciar um incêndio.

O motorista, que é morador de Dourados, seguia na pista sentido Fátima do Sul quando a roda traseira se soltou. O atrito da caminhonete com o asfaltou causou faísca e, por conta do óleo que começou a vazar, o fogo começou.

As chamas se espalharam rapidamente e o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando os militares chegaram, o automóvel já estava completamente destruído.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O trânsito na rodovia ficou parcialmente interditado no trecho para o trabalho dos brigadistas, que precisaram intervir para evitar que o fogo se alastrasse para vegetação.

