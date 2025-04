São ofertadas nesta quinta-feira (3) 3.042 vagas de emprego, em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) e a Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferecem, nesta quinta-feira (03) 3.042 oportunidades de trabalho em 168 funções diferentes. Destas, 1.251 vagas não necessitam de experiência prévia.

Na Fundação municipal, 2.008 oportunidades estão disponíveis. Confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, gerentes de mercado, açougueiro, repositor de mercado, técnico de laboratório, vigia, dentre outros, estão entre as vagas.

Já na Funtrab, assistente de cafeteria, balconista de farmácia, chapeiro, cozinheiro geral, cuidador de idosos, decorador de interiores, faturista, gerente de transportes, operador de caixa, panfleteiro, salgadeiro, sepultador, Armazenista, arte-finalista, estão entre as 1,034 vagas disponíveis.

Serviço: As vagas da Funtrab podem ser acessadas diretamente na sede da fundação, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2.773, das 7h30 às 17h30. Já a Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, com atendimento também das 7h30 às 17h. É necessário levar documentos pessoais.

