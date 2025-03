Mesa Diretora aprova projeto arquitetônico do novo plenário da Assembleia Legislativa

A Mesa Diretora aprovou nesta quinta-feira (27) o projeto arquitetônico do novo plenário da Assembleia Legislativa que deve começar a ser construído no 2⁰ semestre deste ano . Segundo o presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, o projeto elaborado pela Delmondes Arquitetura e Interiores, atendeu todas as especificações previstas no programa de necessidades elaborado pela equipe técnica do Legislativo . O novo plenário terá 3.500 metros de área construída, capacidade para receber 700 pessoas e um estacionamento no subsolo com 150 vagas.

O novo plenário contemplará uma estrutura de apoio para as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, incluindo espaço para a rádio e tv Assembleia , salas da imprensa onde serão realizadas as coletivas, salas de recepção das autoridades e para os funcionários da Casa (segurança , taquigrafia, cerimonial).

Segundo Gerson Claro a obra não exigirá a supressão de nenhuma árvore nativa. ” Vamos executar um projeto sustentável , o que não poderia ser diferente pois a Assembleia está no Parque dos Poderes, um patrimônio ambiental muito rico em plena urbana de Campo Grande que tem de ser preservado “, comenta.

O plenário atual da Assembleia Legislativa, inaugurado em 1986 com a presença do então governador Wilson Barbosa Martins, comporta 300 pessoas, lotação insuficiente para comportar eventos que atraem públicos maiores acabam tendo de ser realizados no Palácio Popular da Cultura.

Para o presidente, a construção do novo espaço reafirma a importância do Legislativo como um pilar fundamental da democracia, onde é garantido que as vozes da população sejam ouvidas e representadas com ainda mais qualidade e estrutura.

Com informações de assessoria

