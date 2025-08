Atenção: resultado do pedido de isenção da taxa do concurso da Polícia Civil é divulgado; confira

Foi publicado na edição desta segunda-feira (4), do Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, o resultado do pedido de gratuidade da taxa de inscrição no concurso público da Polícia Civil. O período de inscrições segue até 7 de agosto, mas sem a possibilidade de pedir isenção.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 210,48. Os resultados dos pedidos de cada candidato foram publicados entre as páginas 170 e 356. Confira:

É oferecido um total de 400 vagas para o cargo de agente de Polícia Judiciária, divididas entre as funções de investigador de Polícia Judiciária (300 vagas) e escrivão de Polícia Judiciária (100 vagas).

O salário inicial para o cargo é de R$ 6.569,53. A jornada é de 40 horas semanais.

Os candidatos devem ter diploma de nível superior em qualquer área de graduação. Formados em cursos tecnólogos, de licenciatura e de bacharelado podem concorrer.

Além do diploma, é preciso ter entre 21 e 45 anos, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, e possuir Carteira Nacional de Habilitação, no mínimo categoria B.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada em 14 de setembro, em Campo Grande. Inscrições e acompanhamento do processo seletivo poderão ser feitas pela banca Instituto Avalia, pelo site avalia.org.br.

Confira as correções no cronograma do concurso público:

– Recurso às provas de títulos

27/11/2025 a 28/11/2025.

– Avaliação psicológica

Publicação do resultado preliminar em 25/11/2025;

Solicitação e agendamento da entrevista devolutiva em 25/11/2025 (início) e 26/11/2025 (fim);

Período recursal de 27/11/2025 a 28/11/2025.

– Avaliação médico-odontológica

Período recursal de 27/11/2025 a 28/11/2025.

– Avaliação de aptidão física

Período recursal de 27/11/2025 a 28/11/2025.

– Investigação social

Período recursal de 27/11/2025 a 28/11/2025.

