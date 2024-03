Memorial mantido pelo IHP terá nova fase com representação da mulher pantaneira

Reformas e mudanças passam a acontecer no programa Memorial do Homem Pantaneiro, mantido pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP). A ideia é garantir em sua nova fase garantir a representação da mulher pantaneira em sua exposição permanente. O espaço ocupa o prédio centenário e icônico Casa Vasquez & Filhos, que fica na Ladeira José Bonifácio, 172, no Porto Geral, em Corumbá (MS).

A remodelação do espaço físico do Memorial é apoiada com recursos financiados via Lei de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet, do Ministério da Cultura, Governo Federal. São parceiros nessa nova etapa Ambiental MS Pantanal/Aegea, Isa CTEEP, Hinove e Fort Atacadista (Grupo Pereira).

As obras tiveram início neste mês de março e vão durar seis meses. Nesse período, as visitações vão sofrer interrupções por conta das intervenções estruturais. A entrada vai permanecer gratuita após a reinauguração. A entrega da nova estrutura vai ser feita em setembro de 2024.

A representação e valorização da mulher pantaneira no espaço de cultura em Corumbá ocorrerá por meio do uso de tecnologia, com projeções de histórias pantaneiras, e cenário a ser montado. Além dessas novidades, outros cenários também vão ser estruturados, entre eles a construção de uma capela dentro do prédio Casa Vasquez & Filhos.

A coordenadora de operações no IHP, Isabelle Bueno, explica que o projeto Memorial do Homem Pantaneiro Exposição Permanente, aprovado no Pronac (Programa Nacional de Apoio à Cultura), corresponde a uma segunda fase do programa mantido pelo Instituto para resgatar e perpetuar a cultura pantaneira.

“A mulher vai ter o seu espaço de valorização, o que até então não tínhamos consolidado. Representa uma conquista muito significativa. Ainda teremos obras para acessibilidade, instalação de elevador, uso da tecnologia para que as histórias das pantaneiras e dos pantaneiros sejam projetadas. O Memorial do Homem Pantaneiro é o programa mais novo do IHP que ganha uma projeção maior agora”, detalha.

A socióloga no IHP, Wanessa Rodrigues, comenta que o papel da mulher no Pantanal vai receber uma visibilidade apoiada a partir de estudos que buscaram retratar como é o cotidiano e relatos atuais de pesquisas de campo.

“Essa mulher pantaneira que a gente comenta é retratada como sendo pessoas destemidas, muito corajosas mesmo. São características comuns entre as mulheres pantaneiras. Elas se organizam e reorganizam dentro desse território, com sabedoria e entusiasmo pela vida, apesar dos desafios da distância, escassez de alguns recursos. Trabalhar com elas nas pesquisas de campo me fez ouvir muitos depoimentos dotados de inúmeros saberes especializados sobre o território pantaneiro, que só podemos acessar a partir do contato com elas. Agora, isso será representado no Memorial”, reforça a socióloga.

O Ministério do Turismo aprovou o projeto de melhoria do Memorial do Homem Pantaneiro em outubro de 2022. Depois disso, o Instituto Homem Pantaneiro buscou parceiros para garantir os recursos necessários para a remodelação do espaço por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Com informações da Assessoria do Instituto do Homem Pantaneiro.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.