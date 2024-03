Homem é preso por suspeita de estupro de três netas menores de idade em Bataguassu

Na última quinta-feira (07), a Polícia civil, por intermédio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Bataguassu cumpriu mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário contra J. A. S., homem de 57 anos de idade. O pedido de prisão preventiva foi formulado pela delegada titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu.

Após parecer favorável do Ministério Público e decisão judicial decretando a prisão, os policiais civis deram cumprimento ao mandado e o suspeito foi preso preventivamente. Segundo as investigações, o suspeito, que é “vodrasto” das vítimas, praticou atos libidinosos com duas das menores e conjunção carnal com a terceira.

As vítimas narraram os abusos com riqueza de detalhes, o que ensejou a rápida e eficiente atuação da Polícia Civil, visando a preservação da integridade física e psicológica das vítimas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Bataguassu permanece à disposição da população para que toda agressão, seja física, sexual ou psicológica, perpetrada contra mulheres, crianças ou adolescentes seja comunicada e prontamente cessada. Qualquer denúncia pode ser realizada pelo telefone 67-3541-1013 ou presencialmente na Delegacia de Atendimento à Mulher.

