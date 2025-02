Profissionais da odontologia solicitam melhorias para atendimentos no SUS

O Sioms (Sindicato dos Odontologistas de Mato Grosso do Sul) se reuniu com a Sesau na manhã de ontem (7) para solicitar novos equipamentos para o atendimento odontológico nas unidades do SUS (Sistema Único de Saúde) em Campo Grande. A revisão da jornada de trabalho dos profissionais também foi solicitada. Objetiva-se, com a solicitação, prestar melhores consultas no setor público com profissionais bem equipados.

O encontro teve como objetivo solicitar materiais novos para os atendimentos e a manutenção adequada dos aparelhos. A demanda ocorre há alguns meses, e a falta de alguns insumos pode comprometer mais de 90% dos procedimentos odontológicos.

Entre os materiais em falta, o sindicato destacou a ausência de papel grau cirúrgico, essencial para a esterilização de bandejas, além de autoclaves, cadeiras odontológicas e compressores. Segundo o presidente do sindicato, David Chadid, essa situação tem causado grandes problemas, resultando na suspensão de mais de 90% dos procedimentos nos locais afetados.

Outro problema apontado pelo sindicato é a jornada de trabalho dos profissionais odontológicos. A entidade defende a troca de produtividade dos especialistas por carga horária, que poderia aumentar a eficiência e o número de atendimentos nos centros de especialidades.

Por Ana Cavalcante

