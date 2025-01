Mato Grosso do Sul tem 34 cidades sob alerta para chuvas intensas neste sábado

Desde a manhã deste sábado (11), 34 cidades de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de chuvas intensas, com grau de severidade classificado como “perigo potencial”. O aviso segue até as 12h deste domingo (12).

Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Durante o período, as regiões afetadas podem enfrentar chuvas entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia, além de ventos fortes que podem atingir de 40 a 60 km/h.

O alerta inclui risco de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Inmet também alerta para a possibilidade de rajadas de vento, que podem representar um leve risco de quedas de árvores.

As autoridades recomendam que a população evite se abrigar sob árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, áreas de risco para a ocorrência de descargas elétricas.

As cidades colocadas em alerta são: Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Ladário, Miranda, Nioaque, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Sonora, Terenos e Três Lagoas.

