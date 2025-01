Operação da PM usa até helicóptero na região central de Campo Grande

Operação Guardião 2025, da Polícia Militar, realizada na noite dessa sexta-feira (10), na região central de Campo Grande, chamou atenção da população da Capital pelo grande número de agentes e viaturas na rua, além de um helicóptero durante abordagens. A ação deve durar até março na cidade, visando diminuir o número de crimes no município.

De acordo com o Major Rafael Ferreira, do 1º Batalhão de Polícia Militar de Campo Grande, durante a primeira noite de operação os militares fizeram 167 abordagens na região central de Campo Grande, resultando em 4 conduzidos a delegacia, entre eles um fugitivo.

Entre os crimes, pelos quais os indivíduos foram presos, estão: roubo na forma tentada; injúria e lesão corporal; apoio reforço ao poder judiciário; e lesão corporal.

O patrulhamento pela capital ocorre durante o fim da noite e início da madrugada, entre 22h e 03h, dividido entre militares com viaturas nas ruas e o apoio do helicóptero para um patrulhamento mais ostensivo.

