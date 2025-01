Idoso é atropelado por carro e morre no hospital dois dias depois

Idoso identificado como Nilson Sebastião da Silva, de 61 anos, morreu na noite de sexta-feira (10), no Hospital da Vida, em Dourados, distante 251 quilômetros de Campo Grande, após ser atropelado por um carro. O acidente aconteceu na quarta-feira (8), no cruzamento da Rua Antonio Alves da Rocha com a Avenida Manoel Alves dos Santos.

A vítima estava em uma bicicleta, quando foi atingido pelo automóvel, um Renault Kwid. Nilson foi socorrido em estado grave e apresentava fratura exposta na perna direita, traumatismo craniano e no tórax.

Devido à gravidade dos ferimentos, o estado de saúde do idoso se agravou e ele não resistiu. O caso foi registrado na delegacia da cidade como morte a esclarecer.

Não foi divulgado de quem foi a culpa no acidente, mas o motorista do veículo permaneceu no local o tempo todo durante o resgate.

