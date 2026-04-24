Mato Grosso do Sul registra 13ª morte por chikungunya e ultrapassa 7,5 mil casos prováveis

Mato Grosso do Sul confirmou a 13ª morte por Chikungunya em 2026, conforme boletim da 15ª semana epidemiológica divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira (23). A vítima mais recente é um idoso de 87 anos, morador de Bonito, que apresentava hipertensão.

Com a atualização, o Estado soma 7.599 casos prováveis da doença, sendo 3.490 confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Na semana anterior, eram 5.352 notificações e 2.639 confirmações, o que evidencia crescimento expressivo em poucos dias.

As mortes estão concentradas em quatro municípios: Dourados (8), Bonito (2), Jardim (2) e Fátima do Sul (1). Entre as vítimas, estão idosos e também dois bebês, de um e três meses de idade. O levantamento aponta que ao menos oito pacientes tinham comorbidades, como hipertensão, diabetes e câncer, fatores que podem agravar o quadro clínico.

Além dos óbitos confirmados, outros dois casos seguem em investigação. As autoridades analisam exames laboratoriais e histórico clínico para verificar possível relação com a doença.

O boletim também chama atenção para o avanço da chikungunya entre gestantes. Já são 52 casos confirmados nesse público, ante 46 registrados na semana anterior, indicando aumento recente.

No cenário estadual, Dourados lidera em número absoluto de casos prováveis, com mais de 2,5 mil registros. Já municípios como Fátima do Sul, Sete Quedas e Paraíso das Águas apresentam as maiores taxas proporcionais de incidência, classificadas como altas.

Em relação à Dengue, o Estado contabiliza 4.187 casos prováveis, com 597 confirmações. Até o momento, não há registro de mortes ou óbitos em investigação pela doença.

A Secretaria Estadual de Saúde reforça a orientação para que a população evite a automedicação e procure atendimento médico ao apresentar sintomas como febre alta, dores intensas nas articulações e mal-estar. A medida é considerada essencial para reduzir o risco de complicações, especialmente entre pessoas com doenças pré-existentes e grupos mais vulneráveis.

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