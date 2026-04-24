Aposta de Eldorado acerta quina da Mega-Sena e leva mais de R$ 28 mil

Uma aposta registrada em Eldorado acertou cinco dezenas da Mega-Sena e garantiu prêmio de R$ 28.755,27 no concurso 2.999, sorteado na noite desta quinta-feira (23). O bilhete simples, de cota única, foi feito em uma casa lotérica do município.

As dezenas sorteadas foram: 9, 24, 26, 38, 45 e 58. Como nenhum apostador acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para o próximo concurso.

Ao todo, 111 apostas em todo o país acertaram a quina e receberam o mesmo valor. Já na quadra, 5.741 apostas foram premiadas com R$ 916,43 cada. Em Mato Grosso do Sul, 44 bilhetes acertaram quatro números e também garantiram premiação.

Segundo a Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias, a arrecadação total do concurso chegou a R$ 80.098.446,00.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (25), com estimativa de prêmio de R$ 100 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Outras modalidades também tiveram sorteios nesta quinta-feira. Na Lotofácil (concurso 3.668), o prêmio estimado foi de R$ 2 milhões, com as dezenas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21 e 24. Já a Quina (concurso 7.008) teve prêmio superior a R$ 32 milhões, com os números 14, 23, 47, 55 e 78.

Na Timemania (concurso 2.383), as dezenas sorteadas foram 15, 36, 43, 47, 54, 70 e 79, com o time do coração Aparecidense. Já o concurso 1.204 da Dia de Sorte apresentou as dezenas 11, 12, 13, 17, 20, 23 e 29, com o mês da sorte sendo setembro.

A Caixa orienta que os ganhadores façam a conferência dos bilhetes com atenção e procurem uma agência para o resgate dos valores dentro do prazo estipulado.

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