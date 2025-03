Polícia ainda busca homem que tentou matar a ex-namorada atropelada em Bonito

No último domingo (09), o homem identificado como Israel de Paula da Silva, de 36 anos de idade tentou matar sua ex-namorada, de 23 anos, atropelada em Bonito. As buscas pelo homem continuam, ele está foragido e a polícia solicita ajuda da população para localizá-lo e prendê-lo em flagrante.

O crime de tentativa de feminicídio ocorreu por volta das 5 horas da madrugada, na Rua Joana Sorta, na Vila Donaria. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a vítima se aproximava de uma esquina, para conversar com uma pessoa que lá estava, quando foi surpreendida pelas costas pelo carro VW Gol, que era conduzido por Israel. A possível motivação para o crime teria sido ciúmes.

Com a pancada, a jovem chega a cair juntamente com a parede e foi socorrida por populares e pelo Corpo de Bombeiros, que esteve no local, junto com a Polícia Militar. Ela foi levada para um hospital da cidade e, segundo os médicos, não corre risco de morte.

Após o crime, Israel abandonou o carro no local e fugiu a pé. Diante da gravidade dos fatos, o delegado responsável pelas investigações, Pedro Guimarães Ramalho, representou pela prisão preventiva do autor, mas, embora todas as forças de segurança do município tenham efetuado diversas buscas para localizá-lo, ele continua foragido.

Denúncias anônimas podem ser encaminhadas para a Delegacia de Bonito, pelo telefone: (67) 3255-1104.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.