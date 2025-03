Mato Grosso do Sul recebe 19 profssionais pelo programa mais médicos a partir de abril

A partir de abril, o estado irá receber 19 médicos no primeiro edital de 2025 do programa Mais Médicos, além disso, será garantido um reforço na atenção primária à saúde com a ampliação do programa. Mais um profissional formado no exterior, que está concluindo o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv) irá trabalhar no estado.

Esse médico será designado a um município sul-mato-grossensse, reforçando o atendimento de populações em áreas de maior vulnerabilidade.

Atualmente, o Mato Grosso do Sul tem 370 vagas ativas no Mais Médicos, sendo 341 delas ocupadas. Os profissionais atuam em 63 municípios do estado e alcançam cerca de 789,7 mil habitantes.

Um dos indicadores do foco nas regiões onde há maior necessidade de atendimento é que 20 dos médicos no Mato Grosso do Sul estão fixados em municípios considerados de alta vulnerabilidade e outros seis estão em regiões de muito alta vulnerabilidade.

Edital

O estado também foi contemplado no primeiro edital de 2025 do Mais Médicos, anunciado em março pelo Ministério da Saúde. O edital prevê a contratação de 2.279 profissionais em todo o país, sendo 19 destinados ao Mato Grosso do Sul. Esses profissionais atuarão em equipes de Saúde da Família, garantindo atendimento de qualidade e encaminhamento adequado para especialistas quando necessário.

Sistema de Gestores Municipais

Gestores municipais interessados em aderir ao programa tem até hoje, 24 de março. para inscrever por meio do sistema e-Gestor. O resultado do edital está previsto para 8 de abril. No Mato Grosso do Sul, 16 municípios receberão contratações imediatas e 47 entrarão em cadastro reserva.

Em todo o país, o número de profissionais do Mais Médicos atendendo à população dobrou. Atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13,1 mil. Mais de 66 milhões de pessoas são beneficiadas pela iniciativa.

Infográfico | Detalhamento do quadro geral do Mais Médicos, em março de 2025

Com informações da Agência Gov.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.