Carga com mais de 300 kg de drogas, munições e armas é apreendida em Campo Grande

Na manhã do último domingo (23), uma carga de drogas e armas de um caminhão foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Campo Grande. No total foram apreendidos 198 Kg de cocaína, 156 Kg de maconha, além de munições e uma arma de fogo.

A abordagem ao veículo aconteceu durante uma fiscalização na BR-262. O motorista e dois passageiros, todos de nacionalidade boliviana, demonstraram nervosismo durante a fiscalização, levantando suspeitas da polícia.

As drogas foram encontradas um compartimento oculto no assoalho do reboque. Foram encontrados os tabletes de cocaína, skunk, maconha, 1.280 munições de calibre 7.62mm e uma pistola calibre 9mm.

