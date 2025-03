Mais de 40 milhões de trabalhadores simulam novo crédito consignado para CLT em três dias

Em vigor desde sexta-feira, programa já registrou mais de 11 mil contratos fechados

Lançado na última sexta-feira (21), o novo crédito consignado voltado para trabalhadores da iniciativa privada já movimenta números expressivos. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, entre sexta e domingo (23), mais de 40 milhões de simulações foram realizadas — ao todo, 40.180.384.

O volume de propostas também chama atenção: foram 4,5 milhões apresentadas em apenas três dias, com 11.032 contratos efetivados através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

A modalidade tem potencial para alcançar até 47 milhões de trabalhadores formais, incluindo empregados domésticos, rurais e aqueles contratados por microempreendedores individuais (MEIs).

Como funciona o novo crédito?

O programa foi criado por medida provisória publicada no último dia 12. A principal novidade é permitir que o trabalhador autorize, de forma digital, o compartilhamento de dados do eSocial — sistema que centraliza informações trabalhistas — para contratação do crédito, com parcelas descontadas diretamente na folha de pagamento.

A expectativa do Governo Federal é que essa alternativa ofereça condições mais vantajosas de empréstimo, uma vez que traz mais segurança para instituições financeiras, o que pode se refletir em juros menores.

Atualmente, mais de 80 bancos e financeiras já podem operar a modalidade. A partir de 25 de abril, todas as instituições interessadas estarão autorizadas a oferecer o crédito diretamente em suas plataformas digitais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram