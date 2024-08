Motorista foge da PRF por 15 quilômetros com caminhonete roubada na BR-463

Homem de 30 anos foi preso, nessa quarta-feira (14), na BR-463, em Ponta Porã, distante 329 quilômetros de Campo Grande, após fugir de uma abordagem da PRF (Polícia Rodoviária Federal) por 15 quilômetros com uma caminhonete roubada.

De acordo com as informações, os agentes notaram o veículo entrando bruscamente na rodovia, sem observar os cuidados de segurança da via.

Inicialmente, os policiais pensaram que o condutor pudesse estar embriagado ou passando mal enquanto dirigia. Mas ao tentarem abordar o automóvel, o motorista fugiu.

Durante a perseguição que durou 15 quilômetros, os PRFs precisaram atirar contra os pneus da caminhonete, conseguindo atingir três deles.

O motorista só parou mais a frente, próximo de uma rotatória, quando foi alcançado e preso em flagrante. Ele contou que levaria a caminhonete Mitsubishi Triton até Ponta Porã, onde receberia R$ 1 mil pelo transporte.

