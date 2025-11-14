5° Festival do Japão MS: evento acontece de 14 a 16 de novembro com danças típicas, gastronomia, concurso Miss e muito mais

Campo Grande se prepara para mais um mergulho na cultura nipônica! O Festival do Japão de Mato Grosso do Sul está de volta e promete uma edição repleta de sabores, tradições e entretenimento para todas as idades. O evento acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Bosque Expo Shopping Bosque dos Ipês, com entrada solidária mediante doação de 1kg de alimento não perecível.

Durante os três dias de programação, o público poderá vivenciar uma experiência completa com praça de alimentação temática, feira de exposições, shows musicais, concurso cosplay, anime free style, karaokê anime, danças orientais, artes marciais, oficinas culturais, taiko, além de atrações especiais como a Cozinha Show, o Mis Nikkey MS e a tradicional Corrida Samurai.

Programação

Entre as grandes atrações da programação deste ano, a cantora japonesa Sayuri Hirata, que promete encantar o público com sua voz marcante e um repertório repleto de anime songs. Com apresentações marcadas para os dias 15 e 16 de novembro, Sayuri traz ao palco toda a energia e emoção da cultura pop japonesa, interpretando clássicos e sucessos recentes do universo dos animes. A artista, que iniciou sua carreira no Japão e hoje segue carreira solo no Brasil, é conhecida por sua presença de palco contagiante e por conectar gerações através da música.

Além de Sayuri, o festival contará com apresentações da cantora Isadora Kataoka, que mistura sonoridades japonesas e brasileiras em shows cheios de sensibilidade e brasilidade. O público também poderá prestigiar os artistas Cíntia Nishimura e Humberto Kenji, grandes nomes da música nipo-brasileira, que se apresentarão nos dias 15 e 16. Já o carismático Kendi Yamai, conhecido por sua versatilidade como cantor, apresentador e ator, será responsável por conduzir o evento com muita alegria e interação com o público.

Na gastronomia, o destaque é o Cozinha Show, que trará renomados chefs para demonstrações e experiências únicas. Entre eles, a premiada Chef Telma Shiraishi, Embaixadora para Difusão da Culinária Japonesa, e o sul-mato-grossense William Utida, campeão brasileiro de sushi, que representará o país em competição mundial no Japão.

Também participam o confeiteiro César Yukio, vencedor do MasterChef Confeitaria, e o chef Igor Suzukawa, que apresentará um workshop sobre boas práticas na preparação do sushi. O chef Heitor Tsuru, referência local, completa o time, valorizando os sabores do MS com toques orientais.

As tradições culturais também terão espaço garantido com apresentações de taiko, danças orientais, artes marciais, além de oficinas e exposições temáticas. O público geek encontrará atrações imperdíveis, como o Concurso Cosplay, o Animekê e o Anime Free Style, que prometem reunir fãs de anime, mangá e cultura pop japonesa em momentos de criatividade e descontração. A tradicional Corrida Samurai e o concurso de beleza Miss Nikkey MS completam o leque de atrações, tornando o festival uma experiência para todas as idades.

Participantes

A jovem Gabrielly Aiko está entre as candidatas selecionadas para disputar o título de Miss Nikkei Mato Grosso do Sul, que será realizado neste sábado (15), a partir das 19h30, durante o festival. Ela conta sobre sua participação e também do público para prestigiar o evento e acompanhar o concurso.

“Fui selecionada para concorrer ao Miss Nikkei Mato Grosso do Sul e conto muito com a torcida e o apoio de todos. A presença do público faz toda a diferença nessa nova experiência.Vai ser um fim de semana incrível, cheio de arte, tradição e alegria.”, destacou Gabrielly.

O grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko está confirmado entre as atrações do 5º Festival do Japão de Mato Grosso do Sul, que acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro, no Bosque Expo – Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Reconhecido por suas apresentações cheias de energia e precisão rítmica, o grupo promete encantar o público com a força e a emoção do taiko, o tradicional tambor japonês.

“O Festival do Japão está chegando e erão três dias de tradição, cultura e alegria. Nosso grupo Ryukyu Koku Matsuri Daiko vai marcar presença com muita energia, taiko e emoção mostrando um pouco das artes marciais para quem estiver interaço em participar das nossas oficinas. Serão três dias de shows, comida e muita diversão!”, destacou o grupo.

Importância cultural

O assessor de comunicação do festival Bernardo Tibana explicou para a reportagem que a decoração do 4º Festival do Japão será uma verdadeira imersão na cultura japonesa, refletindo seus diversos aspectos. O ambiente estará repleto de figuras em origami, bonecos tradicionais, indumentárias típicas e elementos que representam a rica história do Japão.

“Sendo a 3ª comunidade de descendentes de japoneses do Brasil, o Estado de Mato Grosso do Sul há muitos anos vem contando com eventos tradicionais do Japão, como o Undodkai realizado normalmente em maio e o Bom Odori no mês de agosto, como evento comemorativo do aniversário de Campo Grande”, destaca Bernardo.

O Festival do Japão promete uma verdadeira imersão na gastronomia nipônica. A praça de alimentação contará com mais de 20 restaurantes, oferecendo mais de 40 pratos típicos da culinária japonesa para o deleite dos visitantes. Entre as delícias, estarão clássicos como sushi, tempurá, ramen e yakisoba, além de doces tradicionais como taiyaki e dorayaki. É uma oportunidade imperdível para saborear o melhor da cozinha japonesa, em um verdadeiro banquete de sabores que une a tradição oriental ao paladar do público local.

“Além do tradicional prato da culinária okinawana o nosso prestigiado Sobá a praça da alimentação está sendo montada para servir com conforto, as iguarias mais apreciadas pelo público nipobrasileiro. Teremos Tempurá, Guiozá, Oniguiri e Sushi”, finaliza Bernardo.

Serviço

O Festival de Japão ser acontece nos dias 14, 15 e 16 de novembro no Shopping Bosque dos Ipês. As inscrições para as oficinas e os horários das atrações podem ser conferidos no site.

Por Amanda Ferreira