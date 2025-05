Mato Grosso do Sul amplia vacinação contra gripe para toda a população a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (13), todos os moradores de Mato Grosso do Sul com mais de seis meses de idade já podem se vacinar contra a gripe nas unidades de saúde. A medida, anunciada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), ocorre em meio a um preocupante aumento de casos e mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todo o território sul-mato-grossense.

Segundo dados da SES, já foram contabilizados 2.708 casos de SRAG em 2025, com 203 mortes — sendo 586 infecções causadas especificamente pelo vírus da Influenza. Os idosos são o grupo mais impactado: representam quase metade das internações e mais de 79% dos óbitos.

Em Campo Grande, a situação se agravou a ponto de a prefeitura decretar estado de emergência em saúde pública na última semana, devido à superlotação das UTIs neonatal e pediátrica.

Diante do cenário, o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa, ressaltou que a ampliação da campanha é uma ação preventiva fundamental. “Ampliamos a vacinação para toda a população como medida preventiva. A vacina está disponível em todo o Estado e é a principal forma de evitar internações e mortes”, afirmou.

Desde o início da campanha, em 24 de março, mais de 410 mil doses da vacina contra gripe já foram aplicadas em Mato Grosso do Sul, que atualmente lidera o ranking nacional de cobertura vacinal, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

No entanto, a vacinação entre os grupos prioritários, como crianças, idosos e gestantes, ainda está abaixo da meta, com cobertura de apenas 29,89%, o que motivou a decisão de ampliar o público-alvo. A imunização seguirá as orientações da Nota Técnica nº 03/2025, que já foi distribuída às secretarias municipais de Saúde para orientar a aplicação em faixas etárias ampliadas.

As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do Estado, e não é necessário estar dentro de um grupo prioritário para receber a dose. A SES recomenda que a população procure os postos o quanto antes, especialmente diante do aumento expressivo das síndromes respiratórias neste período do ano. Com a chegada do outono e o avanço das infecções respiratórias, as autoridades alertam que a vacinação é o meio mais eficaz de proteção coletiva.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais