Marinalva Pereira é homenageada na Câmara com a Medalha Arlindo de Andrade Gomes

A diretora da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Campo Grande, Marinalva Pereira, recebeu, na manhã de quinta-feira (23), uma moção honrosa na Câmara Municipal, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade e pela criação do Prêmio Nota 10. A cerimônia contou com a entrega da Medalha Arlindo de Andrade Gomes.

A honraria foi proposta pelo vereador Ademar Vieira Junior, conhecido como Coringa, que destacou a importância da atuação de Marinalva em práticas sociais, empresariais e na comunicação.

O Prêmio Nota 10, idealizado pela jornalista e radialista, homenageia personalidades, empresários e mulheres de destaque em Campo Grande, valorizando histórias inspiradoras e contribuições para o desenvolvimento local.

Durante a cerimônia, Marinalva agradeceu a homenagem e ressaltou o papel das parcerias institucionais para a consolidação do projeto, citando o apoio da CDL Campo Grande, da FM Nota 10 e do Jornal O Estado MS.

Em entrevista ao Jornal O Estado, a homenageada destacou a emoção de receber a honraria. “Fiquei muito feliz de ser lembrada. Não tem nada melhor do que o reconhecimento. Esse prêmio vem somar com tudo aquilo que eu faço no rádio, no jornal e na televisão”.

Ela também relembrou a trajetória do Prêmio Nota 10, que completa 17 anos. “Realizamos quatro edições por ano, com homenagens a mulheres, empresários e pessoas que fazem a diferença na cidade. Cada premiação é uma emoção, porque muitas vezes conheço histórias inspiradoras por indicação”.

Marinalva ainda destacou o simbolismo em estar do outro lado da premiação. “Sempre entreguei prêmios e medalhas. Hoje, estou recebendo. Foi uma emoção muito grande”.

Ao comentar sobre o momento da homenagem, ela reforçou a importância da medalha. “Fiquei muito emocionada, porque essa medalha tem um significado muito grande para Campo Grande. Só tenho a agradecer. Foi um momento especial, ainda mais ao lado de pessoas importantes para a cidade”.

Segundo Marinalva, o reconhecimento também representa uma trajetória construída ao longo dos anos. “Foram muitos anos trabalhando na comunicação e em projetos sociais. Isso mostra que vale a pena continuar e não parar”.

O vereador Ademar Vieira Junior ressaltou a relevância da homenagem. “A Marinalva faz parte da história da comunicação de Campo Grande e desenvolve diversos projetos sociais. Essa medalha vem para coroar esse trabalho e reconhecer uma trajetória marcada por superação e dedicação”.

Ele também destacou o caráter simbólico da honraria. “Ela representa muitas mulheres, não só de Campo Grande, mas de todo o Brasil”.

Por Geane Beserra

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