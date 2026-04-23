Semana S traz mais de 30 workshops e serviços gratuitos para MS em maio

Programação acontece de 11 a 17 e reúne qualificação, lazer e atendimentos em várias cidades

Uma série de atividades gratuitas deve movimentar Mato Grosso do Sul entre os dias 11 e 17 de maio com a realização da Semana S do Sistema Comércio. A iniciativa reúne ações de qualificação profissional, atendimentos à população e programação cultural em diferentes municípios, com participação do Sesc e do Senac.

Na Capital, a agenda principal começa no dia 15 de maio, no Senac Hub Academy, com foco em inovação e formação profissional. Estão previstas dezenas de workshops distribuídos em áreas como gestão, tecnologia da informação, saúde, beleza, comunicação e gastronomia.

No mesmo dia, a programação inclui palestras com especialistas reconhecidos nacionalmente, como Gustavo Cerbasi e Marcelo Tas.

“A Semana S é uma oportunidade de mostrar, na prática, como a qualificação profissional transforma vidas. Quando a gente leva cursos, workshops e palestras para diferentes cidades, estamos ampliando o acesso ao conhecimento e preparando as pessoas para um mercado de trabalho que exige cada vez mais atualização”, afirma a diretora regional do Senac MS, Jordana Duenha.

Ainda no dia 15, haverá conteúdos voltados ao setor produtivo, com temas como gestão financeira, uso de tecnologia, inteligência artificial aplicada a recursos humanos e gerenciamento de riscos.

“A programação foi pensada para quem empreende e precisa melhorar a gestão do negócio. São temas práticos, como finanças, riscos e uso de tecnologia, além de discussões sobre os desafios reais do comércio. É conteúdo direto, que ajuda o empresário a tomar decisões melhores”, destaca o presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.

As atividades se ampliam no dia 16 de maio, quando parte da programação será realizada no Parque das Nações Indígenas, com oferta de serviços gratuitos, incluindo orientações de saúde, práticas esportivas, recreação infantil e ações sociais.

“A proposta da Semana S é integrar educação, cultura, saúde e lazer em uma programação acessível à população. E o Sesc preparou atividades para diferentes públicos, desde ações de bem-estar até apresentações culturais e esportivas, reforçando o papel social do Sistema Comércio”, afirma o diretor regional do Sesc MS, Vitor Mello.

A programação cultural inclui apresentações e show do cantor Michel Teló, além de ações solidárias com arrecadação de alimentos por meio do Sesc Mesa Brasil.

O encerramento ocorre no dia 17, com a realização de uma etapa do Circuito Sesc de Corridas, com percurso de caminhada e prova para os participantes.

Além de Campo Grande, a Semana S também terá atividades em cidades do interior, como Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Bonito, com cursos, oficinas e atendimentos voltados à população local.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente pela internet, de acordo com a atividade e a unidade participante.

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