Jovem é preso após esfaquear avô dentro de casa em Campo Grande

Um homem, identificado como Pedro Henrique Targino da Silva, de 20 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira (23), suspeito de esfaquear o próprio avô, de 71 anos, em uma residência na Vila Manoel Taveira, em Campo Grande. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por vizinhos que relataram a agressão. Quando as equipes chegaram ao local, o idoso já era atendido pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Santa Casa.

Informações preliminares apontam que a vítima sofreu cerca de cinco facadas, sendo ao menos uma na região do abdômen. O estado de saúde ainda não foi confirmado.

Durante buscas no imóvel, os policiais encontraram manchas de sangue na varanda. O suspeito foi localizado em um dos cômodos da casa, apresentando comportamento agitado e com falas desconexas. Ao ser questionado, ele não respondeu sobre o ocorrido.

Uma faca com cabo verde e lâmina de aproximadamente 20 centímetros, com vestígios de sangue, foi apreendida no local.

O jovem foi encaminhado para a delegacia, onde permaneceu preso. A motivação do crime ainda é desconhecida e será investigada pela Polícia Civil.