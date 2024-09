Dono de motorhome é esfaqueado na cabeça durante tentativa de assalto na Capital

Um homem, de 53 anos, foi esfaqueado na cabeça durante uma tentativa de assalto ao seu motorhome no Residencial Oliveira, em Campo Grande. O caso ocorreu na noite dessa segunda-feira (16).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava no apartamento do filho, em um condomínio no bairro, quando decidiu ir até o veículo estacionado.

Ao se aproximar, notou a presença de um ladrão dentro do motorhome tentando roubar os pertences. Assim, ambos entraram em luta corporal e o criminoso desferiu uma facada na cabeça da vítima.

O suspeito fugiu do local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima. O homem recebeu os atendimentos médicos e foi encaminhada para a Santa Casa, sem risco de morte.

A Polícia Militar também acompanhou o caso e realizou diligências. O suspeito não foi encontrado até o momento.

O caso foi registrado como roubo na forma tentada.