Maratona de Campo Grande recebe etapa regional do Campeonato Brasileiro e reúne atletas de elite

Com expectativa de 6 mil participantes, prova marcada para os dias 4 e 5 de julho sediará a seletiva Centro-Oeste do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua e reforça Mato Grosso do Sul no cenário nacional do atletismo

A 5ª edição da Maratona de Campo Grande, marcada para os dias 4 e 5 de julho, promete entrar para a história do atletismo sul-mato-grossense. Além da expectativa de reunir cerca de 6 mil corredores, o evento sediará a Etapa Regional Centro-Oeste do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua, reunindo atletas de elite de Mato Grosso do Sul e de toda a região na disputa por vagas para a etapa nacional, que será realizada em agosto, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), as etapas regionais têm como objetivo fomentar e desenvolver a prática do atletismo nas cinco regiões do país, além de servirem como seletivas para o Campeonato Brasileiro. Em Campo Grande, a competição será disputada nas categorias masculina e feminina nos percursos de 21 km, 5 km e milha (1,6 km), sendo esta última exclusiva para os atletas participantes do campeonato.

Para Kassilene Cardadeiro, responsável pela organização da prova, receber a competição nacional representa um marco para o Estado. “Receber o Campeonato Brasileiro de Atletismo dentro da Maratona de Campo Grande, representando o Centro-Oeste do Brasil, é motivo de grande orgulho. Nossa meta é colocar Mato Grosso do Sul no cenário das grandes corridas do país. A corrida de rua é um esporte único, capaz de reunir atletas profissionais e amadores lado a lado, inspirando e transformando vidas”, afirma.

Entre os participantes está o atleta Glenison Gilbert de Carvalho, de 40 anos, multicampeão da Bonito 21K, que disputará as provas de 5 km e 21 km e fará sua estreia na Maratona de Campo Grande. Para ele, a realização do campeonato na Capital tem potencial para incentivar novos praticantes da modalidade. “Esse evento é muito importante para Campo Grande e para o Estado, porque desperta o interesse dos jovens pela corrida e ajuda a revelar novos talentos”, destaca.

Um desses exemplos é Luiz Gustavo Santos das Virgens, de 17 anos, integrante da equipe Acorp CG, a mesma de Glenison. Apesar da pouca idade, ele já é atleta federado e também estará na disputa.

A atleta Evelin Lima Eich Ribeiro, de 34 anos, moradora de São Gabriel do Oeste, participará da prova de 21 km e destaca a oportunidade de competir ao lado de grandes nomes do esporte. “Além de dar mais visibilidade ao evento e elevar o nível da competição, essa etapa traz atletas de alto rendimento, oferecendo aos corredores locais a chance de vivenciar uma experiência única. Participei de todas as edições da Maratona de Campo Grande, mas esta será minha primeira meia maratona. Estou treinando intensamente e será algo muito especial”, relata.

Neste ano, a Maratona de Campo Grande conquistou o Permit Ouro da CBAt, o mais alto reconhecimento concedido às corridas de rua no Brasil. A certificação atesta que a prova segue rigorosos padrões de qualidade, segurança, organização e conformidade técnica, alinhados às diretrizes da World Athletics, além de possibilitar a realização de competições com atletas de elite.

Segundo Ageu de Oliveira Pereira, presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), o campeonato representa ganhos para atletas e para a economia local. “A vinda do Campeonato Brasileiro de Corrida de Rua traz atletas de alto nível e permite que corredores amadores acompanhem de perto quem representará a região na etapa nacional. Já o Permit Ouro amplia a visibilidade do Estado, atrai mais participantes, movimenta o comércio e fortalece o turismo esportivo. Além disso, garante maior segurança aos atletas, incluindo controle antidoping. Eventos com essa certificação passam a integrar o calendário internacional da World Athletics, tornando a competição ainda mais atrativa”, explica.

Sobre a prova

A Maratona de Campo Grande será disputada pelas ruas da Capital e contará com percursos de 5 km, 10 km, 21 km (meia maratona) e 42 km, além da Corrida Kids, destinada a crianças de 3 a 13 anos. O evento também oferecerá uma programação paralela aberta ao público no Comper Itanhangá, local de largada e chegada da prova de 5 km, no sábado, e de chegada das provas de 10 km, 21 km e 42 km, no domingo.

As inscrições estão no quinto lote e as vagas são limitadas.

Serviço – A 5ª edição da Maratona de Campo Grande será realizada nos dias 4 e 5 de julho, em Campo Grande. O evento é apresentado pelo Isto é Mato Grosso do Sul e tem patrocínio master do Comper. Também conta com patrocínio das empresas Aegea – Águas Guariroba, Ambiental MS Pantanal e Caixa Econômica Federal, além do apoio premium da MSGÁS. Apoiam ainda Lojas Giga, Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), Fundtur, SETESC e Governo do Estado. A realização é do Instituto MS Mais Bonito e da C&C Eventos.

Mais informações estão disponíveis no Instagram @maratonadecampogrande e no site www.maratonadecampogrande.com.br.

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