Fundtur MS capacita agentes de viagens em evento nacional da Azul Viagens em Fortaleza

Fundação promoverá treinamento para profissionais do setor turístico e apresentará os atrativos de Mato Grosso do Sul a cerca de 400 agentes de viagens durante o workshop “Agente Tá On na Estrada”

A capacitação de profissionais do setor turístico será um dos destaques da participação da Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) no workshop “Agente Tá On na Estrada”, promovido pela Azul Viagens entre os dias 18 e 20 de junho, em Fortaleza (CE). O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reúne alguns dos principais agentes de viagens do país com foco em atualização profissional, fortalecimento de parcerias e geração de novos negócios.

A iniciativa conta com a participação de secretarias e órgãos oficiais de turismo, além de representantes do trade turístico, como meios de hospedagem, atrativos, parques e empresas de receptivo, promovendo um ambiente estratégico para troca de experiências e qualificação do mercado.

Nesta edição, a programação inclui duas modalidades: o workshop “Azul Tá On”, direcionado aos agentes de viagens da região anfitriã, e o “Tá On na Estrada”, que reúne aproximadamente 400 Top Sellers da Azul Viagens de diversas regiões do Brasil. O objetivo é aproximar os profissionais dos destinos parceiros e ampliar as oportunidades de comercialização dos produtos turísticos.

Como parte da estratégia de promoção do Estado, a Fundtur MS realizará uma capacitação exclusiva de 30 minutos para 80 agentes de viagens, apresentando os principais atrativos e experiências turísticas de Mato Grosso do Sul. O destino também contará com um espaço próprio no Circuito de Conexões, arena que permitirá o contato direto com cerca de 400 profissionais do setor.

De acordo com a Fundação, a participação no evento reforça as ações de promoção turística voltadas ao mercado nacional, amplia o conhecimento dos agentes sobre os destinos sul-mato-grossenses e fortalece o relacionamento com importantes canais de distribuição do turismo brasileiro.

A Sectur (Secretaria Municipal de Turismo) de Bonito também participará do workshop com uma ativação especial para promover o destino, reconhecido nacionalmente como uma das principais referências em ecoturismo do país.

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