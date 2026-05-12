Funsat oferta 1.433 vagas nesta terça-feira (12)

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza nesta terça-feira (12) um total de 1.433 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 117 profissões. As oportunidades são destinadas a trabalhadores com cadastro atualizado no Sine (Sistema Nacional de Emprego), exigência que também vale para participação no “Emprega CG – Maio do Trabalhador”.

O feirão será realizado na quarta-feira (13), das 8h às 12h, com participação de dez empresas e oferta de cerca de 500 vagas. Haverá entrevistas imediatas para funções como operador de caixa, atendente de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, operador de processo de produção e vendedor.

Em todas as funções do feirão, não será exigida experiência anterior, já que as entrevistas ocorrerão em formato de “perfil aberto”.

Atendimento em novo horário

Desde esta semana, a Funsat atende das 7h às 13h. Nesta terça-feira (12), as vagas são oferecidas por 149 empresas da Capital. Entre as oportunidades estão vagas para acabador de mármore e granito (5), alimentador de linha de produção (10), borracheiro (2), consultor de vendas (12) e encarregado de supermercado (10).

Também há vagas sem exigência de experiência para auxiliar de cozinha (17), frentista (8), operador de caixa (341), operador de secador agrícola (2), servente de obras (10) e repositor de supermercados (20).

Para participar da seleção, é necessário que a área de interesse esteja atualizada no cadastro do trabalhador no Sine.

Vagas para pessoas com deficiência

A Funsat também oferece 57 vagas exclusivas para PCDs (pessoas com deficiência), sendo:

auxiliar de confecção (50);

auxiliar de limpeza (1);

auxiliar de linha de produção (2);

empacotador à mão (2);

repositor de mercadorias (2).

Mais informações podem ser obtidas no guichê 1 da Agência de Empregos da Funsat.

A Fundação possui atendimento na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, além do Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699, e unidades instaladas na Semu e na Sejuv.

A lista completa das vagas está disponível aqui