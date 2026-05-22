Showtec 2026 supera expectativas e reúne mais de 25 mil visitantes em Maracaju

A edição deste ano reuniu produtores, pesquisadores e empresas do setor, movimentando negócios no campo

No encerramento de mais uma edição, a Showtec se posiciona como um dos maiores eventos de tecnologia e inovação voltado ao agronegócio em Mato Grosso do Sul. Realizada em Maracaju, a feira reuniu mais de 150 expositores, entre pesquisadores, especialistas, produtores rurais e empresas do setor. Na tarde de ontem (21), a reportagem do jornal O Estado viajou até o município para acompanhar de perto a programação que incluiu palestras, shows e exposição de soluções voltadas ao produtor rural.

A expectativa da organização é de que mais de 25 mil pessoas tenham participado da Showtec ao longo dos três dias de evento. Para Daniel Franco, presidente da Fundação MS e um dos organizadores da feira, a edição de 2026 superou as expectativas. “Atendeu completamente às nossas expectativas. O produtor rural esteve presente, assim como consultores e técnicos, que são justamente as pessoas responsáveis pelas decisões no campo. Tivemos muitos relatos positivos das empresas expositoras, que conseguiram apresentar suas soluções diretamente ao público-alvo”, explicou.

A edição deste ano também manteve o crescimento registrado em 2025, quando a Showtec reuniu milhares de visitantes e movimentou o setor com a apresentação de novas tecnologias voltadas à produtividade no campo, agricultura de precisão, sustentabilidade e inovação genética. No ano passado, o evento já havia se consolidado como uma das principais vitrines do agronegócio brasileiro, reunindo empresas nacionais e internacionais e fortalecendo o papel de Mato Grosso do Sul no cenário agrícola nacional.

Com uma programação extensa de palestras voltadas ao produtor rural, Daniel explicou que os painéis foram planejados para esclarecer dúvidas e auxiliar os produtores na produção, colheita e plantio em Mato Grosso do Sul.

“Por exemplo, tivemos um painel sobre análise biológica do solo e a importância dos micro-organismos para a produtividade. Um solo biologicamente ativo reage melhor às intempéries climáticas. Também discutimos proteção de plantas, herbicidas, fungicidas e soluções para ervas daninhas de difícil controle. Outro tema importante foi o sorgo, uma cultura que vem crescendo no Estado e que exige conhecimento técnico para o manejo adequado”, afirmou o organizador.

Sobre a estimativa de negócios fechados durante o evento, Daniel destacou que houve grande procura por futuras parcerias comerciais e geração de oportunidades entre produtores e empresas expositoras.

“A gente ainda não consegue afirmar um número exato de negócios fechados, mas tivemos muitas intenções de negócio. Os painéis foram muito prestigiados e as empresas ficaram satisfeitas com o contato direto com os visitantes”, comentou.

Apoio da cooperativa financeira

Para apresentar soluções financeiras e oportunidades de crédito para os produtores rurais a Sicredi Centro-Sul MS/ BA, ofereceu durante os três dias de evento: linhas de crédito, CPRs e consórcios, segundo Diorgenes Júnior da Silva, gerente regional da instituição.

“Trouxemos para a Showtec linhas especiais de crédito e consórcio, principalmente voltadas ao produtor rural, tanto pessoa física quanto jurídica. O grande diferencial da feira tem sido o consórcio, com taxa de administração de 15% para os visitantes”, explicou.

Atualmente, a cooperativa atende mais de 80% dos produtores da região e possui cerca de 35 mil associados ligados ao setor rural. “Hoje, nossa cooperativa tem 200 mil associados, sendo aproximadamente 35 mil produtores rurais. Aqui em Maracaju, arrisco dizer que 80% dos produtores possuem relacionamento com o Sicredi”, afirmou o gerente regional.

Com a alta adesão dos produtores, a instituição financeira também tem buscado desenvolver soluções conjuntas para oferecer melhores condições de financiamento e planejamento ao setor.

“A gente realmente é parceiro do produtor rural para sentar, planejar, entender as necessidades e criar as melhores estratégias, garantindo mais rentabilidade e melhor custo-benefício”, destacou.

Ao longo dos três dias, a Showtec reforçou sua importância como vitrine de inovação, conhecimento e oportunidades para o agronegócio sul-mato-grossense. O evento consolidou Maracaju como um dos principais polos de tecnologia agrícola do País e demonstrou a força do setor no desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul.

Por Ian Netto e Polyana Vera