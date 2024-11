Agetran informa interdições de vias para esta segunda-feira (25)

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa as interdições programadas para esta segunda-feira (25/11/2024) e dias subsequentes. Tais intervenções estão relacionadas a eventos e projetos que impactarão a circulação em algumas vias da cidade.

A Agência solicita aos condutores que respeitem as sinalizações provisórias e planejem rotas alternativas para minimizar transtornos, reforçando ainda a importância para a atenção redobrada por parte dos condutores, durante o período das interdições, para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

Segue o cronograma:

Data: segunda-feira (25/11/2024)

Evento: Evento Corporativo

Horário: 09h às 16h

Local: Rua Abrão Júlio Rahe (nº 989 ao nº 999 – vagas de estacionamento).

Data: 25/11/2024 a 27/11/2024 (segunda a quarta-feira)

Evento: Evento Corporativo

Horário: 08h30 às 16h30

Local: Rua Nova Iorque (nº 227, entre a Rua Ivanilton e a Rua Joanesburgo).

Com Prefeitura CG

