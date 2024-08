Consumidores não terão custo extra de energia em agosto

Fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o avanço das fontes renováveis, agregam no baixo preço da tarifa de energia elétrica

Segundo a ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), neste mês de agosto a bandeira tarifária será verde, o que significa que não terá custo extra de energia. Em julho a bandeira tarifária foi amarela.

A bandeira verde neste mês se dá devido as boas condições de geração de energia elétrica no pais. Além disso a bandeira verde permaneceu por 26 meses, de abril de 2022 a junho de 2024.

Fatores como a disponibilidade de recursos hídricos e o avanço das fontes renováveis, agregam no baixo preço da tarifa de energia elétrica.

