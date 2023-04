Cidade da Páscoa finaliza com parada de personagens neste sábado

Pintura de ovos, espetáculos, barracas gastronômicas são algumas das atividades da oferecidas neste sábado (08), a partir das 17 horas, na Cidade da Páscoa abre as portas para receber o público com oficinas, teatro, atrações musicais, caça aos ovos e toda a magia da Parada Temática.

Logo na abertura acontece a fabricação e pintura de ovos, oferecida em parceria com o Senai MS, responsável pela carreta onde as atividades são ministradas, é destinada a maiores de 16 anos com objetivo de desenvolver competências relativas ao processo produtivo de confecção de ovos de páscoa, com noções básicas de boas práticas em higiene na manipulação de alimentos e até conteúdos sobre controle precificação e vendas, além das atividades de pintura dos ovos não comestíveis, que colocam as crianças em contato com a magia da páscoa.

Às 18h30 o Teatro Musical da Agetran entra em cena abordando, de maneira lúdica e bem divertida, a importância de estar atento e obedecer as sinalizações de trânsito. No mesmo horário, as meninas do Dynamos do Pantanal sobem ao palco proporcionando ao público uma viagem musical, com toda a energia contida nas canções do quarteto sueco ABBA.

Pouco depois, às 19 horas, tem início a procissão para a encenação da Santa Ceia, transportando os expectadores para a último partir do pão de Jesus com seus discípulos.

Na sequência, às 19h30, a Banda Control A chega com um repertório repleto de clássicos do rock internacional pra fazer todo mundo suspirar e cantar junto.

Já às 20 horas, começa a caça aos ovos, dinâmica voltada para as crianças, com muita aventura em busca dos tesouros pascais escondidos em pontos estratégicos, garantindo emoção do início ao fim.

Fechando a noite, às 21 horas, é a vez da Parada Páscoa, uma festa com personagens interativos, muita música e alegria para toda a família.

A Cidade da Páscoa é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, com promoção da Famasul/Senar, Senai, Sesc e Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania; conta com o patrocínio do Comper, Fort Atacadista e FIEMS; apoio da TV Morena, UCDB, Abrasel e Produserv.

Praça de Alimentação

A Cidade da Páscoa dispõe de praça de alimentação com mais de 11 opções de restaurantes diversos com cachorro-quente, hambúrguer, pizza, salgados, arroz carreteiro, batata recheada, espeto, sobá e outros, e valores acessíveis a partir de R$ 6,00.

Linha de Ônibus Especial

O público que deseja visitar a Cidade da Páscoa conta desde a sexta-feira (31), com uma linha especial, 020 (Altos da Afonso Pena/Praça Ary Coelho), do transporte público coletivo. O trajeto de ida e volta da linha especial é pela Avenida Afonso Pena e sai da Praça Ary Coelho, seguindo para a Cidade da Páscoa e voltando para a praça, com parada de cinco minutos em cada ponto. O horário de circulação será das 15h45 às 23h25, todos os dias da semana.

A linha, com tarifa usual para pagamento, segue disponível até o dia 9 de abril de 2023, dia de encerramento das atividades e programações na Cidade da Páscoa.

City Tour

Saídas da Páscoa da Família

02/04 a 09/04 – 18h, 19h e 20h

Muito importante: As senhas serão distribuídas no local, meia hora antes.

Trajeto: Afonso Pena e pontos turísticos locais.

Serviço

Linha Especial: 020 Afonso Pena/Praça Ary Coelho

Horário de Circulação: das 15h45 às 23h25

Período: Até dia 9 de abril

