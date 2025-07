Mais de 450 mil sul-mato-grossenses já emitiram a Nova Carteira de Indentidade Nacional

Faixa etária entre 15 e 19 anos lidera emissões no Estado

Até o dia 23 de julho, Mato Grosso do Sul já havia emitido 456.219 novas Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o que representa 15,72% da população estadual. Os dados fazem parte de um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública que aponta mais de 30 milhões de emissões em todo o Brasil desde a adoção do novo modelo.

Com a substituição gradual da antiga carteira de identidade, a CIN estabelece um padrão nacional baseado no CPF e busca aumentar a segurança contra fraudes. O documento é emitido gratuitamente na primeira via e já está disponível em todas as unidades federativas. No Estado, a média diária de emissões é de 406 documentos, somente em julho de 2025, mais de 21 mil registros foram realizados.

A maior parte dos documentos em Mato Grosso do Sul foi solicitada por mulheres: 246,6 mil registros (54,06%), contra 209,5 mil por homens (45,49%). A faixa etária com maior procura é a dos 15 a 19 anos, com 42,2 mil emissões, seguida por jovens de 10 a 14 anos, com 40,9 mil documentos emitidos.

Para emitir a nova CIN, é necessário apresentar certidão de nascimento ou de casamento. A proposta é que o documento substitua gradualmente a carteira de identidade anterior, promovendo mais eficiência nos cadastros públicos e no acesso a serviços.

Inclusão e segurança

Entre os mais de 30 milhões de brasileiros que já emitiram a CIN, cerca de 493 mil são pessoas com deficiência. No Estado, foram 7.426 registros desse grupo, com destaque para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (41,06%), seguidas por pessoas com deficiência intelectual, física, visual e auditiva.

A CIN possui QR Code com assinatura digital, disponível tanto na versão física quanto digital, o que permite a validação instantânea dos dados por meio de aplicativo gratuito lançado pelo governo federal. O app permite verificação detalhada online e também funciona em modo offline, exibindo informações básicas como CPF e data de nascimento.

