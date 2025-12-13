Estádio das Moreninhas é liberado para Campeonato Estadual 2026

O Estádio Jacques da Luz, localizado na região das Moreninhas, em Campo Grande, foi liberado para receber jogos do Campeonato Estadual de Futebol da temporada 2026, depois que Operário e Pantanal entregaram o laudo de engenharia pendente. A estreia da competição no local está marcada para o dia 18 de janeiro, em partida entre as duas equipes, com autorização da Vigilância Sanitária já concedida.

O estádio, administrado pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte de Campo Grande), terá capacidade máxima de 3.420 torcedores.

Os outros oito estádios do estadual já haviam recebido liberação, com todos os laudos entregues pelos clubes. Entre eles estão Noroeste (Aquidauana), Saraivão (Ivinhema), Virotão (Naviraí), Ninho da Águia (Rio Brilhante), João de Souza (Bataguassu), Douradão (Dourados), Laertão (Costa Rica) e Arthur Marinho (Corumbá). As arenas estão preparadas para receber partidas de janeiro a março, seguindo as normas de engenharia, bombeiros, vigilância sanitária e Polícia Militar.

A primeira rodada completa será disputada no fim de semana seguinte, com jogos entre Bataguassu e Naviraiense, Aquidauana e Costa Rica, Corumbaense e Operário, Ivinhema e Dourados, e Pantanal contra Águia Negra.

A fase inicial terminará em 1º de março, com partidas simultâneas, e a segunda fase terá jogos de ida e volta nos dias 4 e 8 de março. As semifinais estão previstas para os dias 11 e 15, e a decisão será nos dias 22 e 29 de março.