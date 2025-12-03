Mais de 40 mil deixam a pobreza em MS entre 2023 e 2024, aponta SIS 2025

Estado também registra desemprego de 3,9%, o menor desde 2012

Mato Grosso do Sul registrou avanços importantes nas condições de vida da população entre 2023 e 2024, segundo a Síntese de Indicadores Sociais 2025 (SIS), divulgada pelo IBGE. O destaque é a saída de mais de 40 mil pessoas da linha de pobreza, além da queda da extrema pobreza de 2,0% para 1,6% no período .

O levantamento revela ainda que o rendimento domiciliar per capita cresceu 4,8%, atingindo R$2.114 mensais, valor acima da média nacional, embora as desigualdades entre grupos sociais continuem evidentes. Entre os 10% com menor renda, 63,3% são pessoas pretas ou pardas, enquanto entre os 10% mais ricos, a maioria é branca .

No mercado de trabalho, MS alcançou taxa de desocupação de 3,9%, a menor da série iniciada em 2012. O número de desempregados caiu de 70 mil para 58 mil, mesmo com leve redução da força de trabalho total. A diferença entre homens e mulheres também diminuiu: eles têm taxa de 3,5%, e elas, 4,4% .

O estudo aponta ainda redução do número de jovens que não estudam e não trabalham, que passou de 112 mil para 100 mil, chegando ao menor nível desde 2012 (15,8%) .

Na educação, houve avanço no acesso à escola para crianças de 0 a 3 anos, porém nenhuma etapa de ensino atingiu as metas do Plano Nacional de Educação. O analfabetismo, por outro lado, caiu para 3,7%, a menor taxa já registrada no Estado.

