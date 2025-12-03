Homem é preso após série de roubos de celulares na Capital

Suspeito anunciava o roubo com arma de fogo na garupa de uma motocicleta azul conduzida por um menor, comparsa dos crimes praticados

Um homem foi preso após uma série de roubos de celulares em Campo Grande. Os aparelhos e um revólver também foram apreendidos durante a operação.

Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher denunciou o roubo e informou que trafegava a pé em via pública no bairro Residencial Oliveira, quando foi abordada por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta alta de cor azul, sendo que o garupa estava em posse de uma arma de fogo e anunciou o roubo.

O suspeito teria dito “Passa o celular, se jogar vou dar um tiro na sua cabeça”. A mulher então passou o referido aparelho para os ladrões, que saíram em disparada do local.

Indagada sobre as características dos suspeitos , ela disse naõ saber informar por ter ficado muito amedrontada com a situação ocorrência.

Vários boletins foram registrados relatando furtos de celulares. Em um dos roubos os autores chegaram a desferir coronhadas na vítima ao subtrair um telefone celular. Na sequência, foram informados de mais três roubos praticados pela mesma dupla.

Ao entrar em contato com uma das vítimas, a equipe recebeu a informação de que o aparelho celular estaria nas proximidades da Rua Araraquara, em uma área de invasão. Diante dessa informação, a equipe chegou à residência do suspeito identificado como Daniel dos Santos. Ele inicialmente negou que hava ilíticos na resdiência.

A equipe questionou se ele permitiria a realização de busca no local, visto que a localização do aparelho indicava a residência como destino final. Daniel autorizou a busca, e de imediato foi encontrada uma porção de substância análoga à cocaína, totalizando 51,6 g.

Em seguida, Daniel foi questionado sobre o celular roubado e, neste momento, assumiu que o aparelho estava em sua posse, escondido no quarto do casal. Um dos componentes da equipe foi ao local indicado e localizou uma mochila contendo 07 (sete) telefones celulares e um revólver calibre .38 cromado, municiado com duas munições intactas.

Questionado sobre o material, Daniel afirmou que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para guardar os produtos, e que um indivíduo conhecido como “PRETO” havia deixado os objetos com ele. Informou ainda que “PRETO” mora na invasão da HOMEX, porém não soube indicar o endereço exato. Sobre os roubos, Daniel negou participação direta, dizendo que apenas guardaria os objetos.

Com as evidências, a polícia deu voz de prisão ao autor, que foi encaminhado a esta Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, sem lesões corporais e com todos os seus direitos constitucionais preservados.

Na chegada da equipe à delegacia, algumas vítimas compareceram e reconheceram os aparelhos:Samsung Galaxy A21s; Samsung S10 Lite, Realme C61 e Galaxy A13.

Na delegacia, foi feita a lavratura do auto de prisão em flagrante do suspeito e do menor que conduzia a motocicleta durante os crimes.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.