Papai Noel desembarca em Três Lagoas e da início a programação de Natal no município nesta quinta

Também é esperado o desfile natalino pelas principais vias do município

Na quinta-feira, (4), coeça a abertura oficial d programação do “Natal Encantado 2025” em Três Lagoas. O início é marcado ´pela chegada do Papai Noel na “Cidade do Natal”, instalada na tradicional Esplanada da N.O.B.

Segundo a prefeitura, a previsão é que Papai Noel desembarque às 20h e a entrada do Papai Noel promete ser ainda mais emocionante graças ao já esperado desfile pelas principais vias do município.

O Natal Encantado é realizado pela SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) e Diretoria de Cultura. Confira o tajeto do Papai Noel e a programação de Natal:

Percurso

Antes de ocupar sua casa na Cidade do Natal, o bom velhinho percorrerá um trajeto festivo e iluminado. O ponto de partida será a Unidade do Corpo de Bombeiros, na Avenida Filinto Müller. De lá, Papai Noel segue em carro aberto, acenando para crianças e adultos, passando pela Lagoa Maior, cartão-postal da cidade que certamente estará tomada de famílias à espera do convidado ilustre.

O percurso continua pela Avenida Capitão Olinto Mancini, tomando depois a Avenida Antônio Trajano dos Santos, até chegar à tão aguardada Cidade do Natal, onde luzes, música e personagens natalinos já estarão prontos para recebê-lo.

Programação Completa do “Natal Encantado”

Acesse: https://www.treslagoas.ms.gov.br/agendanatalinatl/

