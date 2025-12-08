Homem é preso em flagrante por agredir a mãe em Iguatemi

No último domingo (07), um homem de 32 anos de idade foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica contra a própria mãe, de 52 anos, em Iguatemi.

A Polícia Civil recebeu as informações da ocorência após a vítima comparecer na Delegacia de Iguatemi por volta das 5h da manhã, onde relatou ter sido agredida pelo seu filho em sua residência, durante a madrugada.

Após realização do atendimento, uma equipe de policiais civis foram até à residência da vítima e localizaram o suspeito. O homem foi captura pela Polícia Civil de Iguatemi e encaminhado para a delegacia, onde foi formalizado o flagrante.

Os cidadãos podem enviar denúncias para a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi pelo telefone: (67) 3471-1372.

