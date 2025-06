Trechos da BR-163 no Estado têm desvios e interdições parciais nesta quarta-feira

Motoristas devem ficar atentos a pontos com pare-e-siga e desvios ao longo da rodovia

Motoristas que trafegam pela BR-163, em Mato Grosso do Sul, devem redobrar a atenção nesta quarta-feira (18), devido à realização de obras de manutenção em vários trechos da rodovia. Os serviços causam interdições parciais, com tráfego em sistema de pare-e-siga e desvios em pontos específicos.

Em Sonora, há desvio entre os quilômetros 831 e 823. Na região entre Pedro Gomes e Coxim, o bloqueio acontece do km 775 ao 774. Já em São Gabriel do Oeste, motoristas encontram desvios entre os kms 630 e 629 e também do 626 ao 620.

Na região de Jaraguari, o tráfego sofre alteração no km 502. Em Nova Alvorada do Sul, o bloqueio está entre os kms 373 e 370. Já em Rio Brilhante, os motoristas enfrentam desvios nos trechos entre os kms 335 e 334, além do km 321.

Em Dourados, há vários pontos de desvio: entre os kms 280 e 279, 269 e 268, além dos kms 264 e 255. Caarapó também tem interdições no km 225 e no km 201.

Além dos desvios, diversos trechos da BR-163 estão operando no sistema de pare-e-siga, que exige atenção redobrada dos condutores devido ao tráfego alternado em apenas um sentido por vez.

O cronograma de intervenções é dinâmico e pode ser alterado conforme as condições climáticas ou operacionais. Por isso, quem precisar passar pelos trechos em obras deve se programar, já que podem ocorrer lentidão e filas nas regiões afetadas.

